Secondo un'indagine, le nuove generazioni mostrano una forte attenzione alle questioni di giustizia sociale e ambientale. Tuttavia, l’81,5% dei giovani ritiene che le proprie opinioni non abbiano un peso reale nel processo decisionale. Questa percezione si riscontra nonostante la loro sensibilità verso le ingiustizie e le problematiche attuali. I dati evidenziano un divario tra l’interesse e la possibilità di influenzare le scelte collettive.

Le nuove generazioni sono sensibili e consapevoli rispetto ai temi della giustizia sociale e ambientale, ma l’81,5% pensa che la propria voce non conti. E se le azioni individuali raccolgono un diffuso “massimo accordo”, per quelle collettive domina un “rifiuto netto”. Con una sfiducia radicata in tutte le organizzazioni. È quanto emerge dall’indagine “Preoccupazioni, consapevolezze e impegno delle nuove generazioni. Uno squarcio sulla fascia 17-19 anni in Italia”, realizzata tra ottobre 2023 e aprile 2026 dal Forum Disuguaglianze e Diversità con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo. La ricerca – condotta nell’ambito del progetto...🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - I giovani sono sensibili alle ingiustizie, ma l’81% pensa che la propria voce non conti

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