Flowers Meravigliosa Natura | al Chiostro del Bramante la mostra che racconta il rapporto tra arte scienza e ambiente

Dal 18 marzo al 6 settembre 2026, il Chiostro del Bramante presenta la mostra intitolata “Flowers. Meravigliosa Natura”, dedicata al legame tra arte, scienza e ambiente. L’esposizione si concentra sul mondo dei fiori e della natura, offrendo ai visitatori un percorso espositivo promosso da DART – Chiostro del Bramante. L’evento si svolge nel contesto di un progetto più ampio che coinvolge diverse discipline.

Dal 18 marzo al 6 settembre 2026 il Chiostro del Bramante ospita “Flowers. Meravigliosa Natura”, il nuovo capitolo del progetto espositivo dedicato al mondo dei fiori e della natura, promosso da DART – Chiostro del Bramante. La mostra arriva dopo il grande successo di Flowers. Dal Rinascimento all’intelligenza artificiale e ne rappresenta un’evoluzione concettuale: se nel primo capitolo il fiore era al centro della narrazione come simbolo artistico e culturale, questa nuova edizione amplia lo sguardo all’intero universo naturale, inteso come un ecosistema complesso e dinamico in cui convivono specie vegetali, animali e ambienti marini. Il... 🔗 Leggi su Funweek.it

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