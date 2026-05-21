Senigallia | tra Palazzo del Duca e la Rocca la Notte dei Musei

A Senigallia, durante la Notte dei Musei, sono stati organizzati percorsi gratuiti che collegano l'archeologia romana alla storia della mezzadria, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare alcuni dei luoghi più significativi della città. Tra i punti di accesso, spiccano il Palazzo del Duca e la Rocca, dove sono state allestite visite guidate senza costi. Le modalità di partecipazione prevedono l’iscrizione sul posto e orari specifici, consentendo a tutti di scoprire i dettagli storici nei percorsi proposti.

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