Senigallia | tra Palazzo del Duca e la Rocca la Notte dei Musei
A Senigallia, durante la Notte dei Musei, sono stati organizzati percorsi gratuiti che collegano l'archeologia romana alla storia della mezzadria, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare alcuni dei luoghi più significativi della città. Tra i punti di accesso, spiccano il Palazzo del Duca e la Rocca, dove sono state allestite visite guidate senza costi. Le modalità di partecipazione prevedono l’iscrizione sul posto e orari specifici, consentendo a tutti di scoprire i dettagli storici nei percorsi proposti.
? Punti chiave Quali percorsi gratuiti collegano l'archeologia romana alla storia della mezzadria?. Come si accede alle visite guidate nei palazzi storici senza pagare?. Chi sono i fotografi che celebrano l'identità visiva di Senigallia?. Dove si può scoprire il legame tra San Francesco e la diocesi?.? In Breve Prenotazioni visite guidate entro venerdì 22 maggio al numero 3666797942.. Mostre fotografiche di Lorenzo Cicconi Massi e Mario Maria Rossi al Palazzetto Baviera.. Percorso sulla vita di San Francesco presso la Pinacoteca Diocesana dalle 16 alle 19.. Esposizione macchine agricole di Roberto Recanatesi al Museo Sergio Anselmi dalle 9 alle 17. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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