Maggio in festa | la Notte dei Musei al Museo archeologico di Gonfienti presso la Rocca Strozzi a Campi Bisenzio

A maggio si svolge la Notte dei Musei, un evento che permette di visitare il Museo archeologico di Gonfienti presso la Rocca Strozzi a Campi Bisenzio fino alle ore 23. La manifestazione si svolge in modo straordinario, con l’apertura serale del museo e un biglietto simbolico di un euro. Durante la serata, sono accessibili i vari tesori e reperti archeologici esposti nel museo.

Torna la grande festa dei Musei con i tesori del Museo archeologico visitabili al chiaro di luna. In occasione della Notte dei Musei, il museo resterà aperto in via straordinaria dalle 20 alle 23 al costo simbolico di 1 euro.La Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a CAMPI BISENZIO sabato 2 maggioA grande richiesta tornano a CAMPI BISENZIO Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le storiche bancarelle del mercato di qualità più famoso e amato... Chiara Francini, da Campi Bisenzio al successo. “Santa Maria, chiesa e ’ barrino’. Alla festa dell’Unità m’innamorai”Firenze, 12 aprile 2026 – Un’artista eclettica che è riuscita a farsi strada con successo come attrice di cinema, teatro e televisione, oltre che...