Senigallia si prepara a salutare venerdì il Professor Roberto Mori, docente che ha insegnato per molti anni nella scuola locale. La sua scomparsa improvvisa ha suscitato grande sorpresa tra cittadini e studenti, molti dei quali lo ricordano per il suo modo di insegnare e la presenza costante. La comunità si riunirà per l’ultimo saluto, mentre le scuole e le associazioni locali esprimono cordoglio e vicinanza ai familiari. La sua perdita lascia un vuoto evidente nel tessuto scolastico e sociale della zona.

? Domande chiave Chi era il docente che ha segnato generazioni di studenti?. Come ha colpito la scomparsa improvvisa la comunità di Senigallia?. Dove si svolgeranno le esequie per l'ultimo saluto al professore?. Quali opere di bene ha richiesto la famiglia in sua memoria?.? In Breve Decesso avvenuto il 19 maggio all'età di 63 anni. Corpo visibile da giovedì 21 maggio presso Casa Funeraria Mori Marco a Cesanella. Rito funebre venerdì 22 maggio ore 15 nella chiesa di S. Maria della Neve. Famiglia composta da Valeria, Letizia, Tommaso e la madre Daria. Il Prof. Roberto Mori è venuto a mancare improvvisamente il 19 maggio scorso all’età di 63 anni, lasciando un vuoto profondo tra i familiari e la comunità di Senigallia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia piange il Prof. Roberto Mori: l’ultimo saluto venerdì

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