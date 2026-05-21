Senigallia | 7 milioni in avanzo e fondi sociali dimezzati per persona

A Senigallia, il bilancio comunale presenta un avanzo di circa 7 milioni di euro, mentre i fondi destinati ai servizi sociali sono stati ridotti da 4 a 3 milioni di euro. Questa diminuzione ha portato a una diminuzione della spesa sociale pro capite per i cittadini, che si è praticamente dimezzata rispetto agli anni precedenti. La variazione nei fondi destinati al sociale ha suscitato domande sulla gestione delle risorse e sulle priorità dell’amministrazione comunale.

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? Punti chiave Perché i fondi per il sociale sono scesi da 4 a 3 milioni?. Come si spiega il dimezzamento della spesa pro capite per i cittadini?. Chi deve rispondere alle liste d'attesa per anziani e disabili?. Cosa accadrà al modello di assistenza sociale costruito in vent'anni?.? In Breve Spesa sociale pro capite scesa da 150 a 70 euro dal 2020 al 2025.. Fondi propri per i servizi sociali ridotti da 4 a 3 milioni di euro.. Liste d'attesa registrate per l'assistenza a disabili e anziani nel territorio comunale.. Dario Romano propone coalizione Senigallia Cambia per invertire il calo dei servizi.. A Senigallia, l’amministrazione Olivetti vanta un avanzo di bilancio pari a 7 milioni di euro per il 2025, mentre la spesa sociale pro capite è precipitata dai 150 euro del 2020 ai soli 70 euro attuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia: 7 milioni in avanzo e fondi sociali dimezzati per persona ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fondi sociali bloccati: 7,5 milioni fermi a Palermoaffronta un blocco finanziario critico nei servizi sociali, con milioni di euro bloccati a causa di carenze nella rendicontazione. Provincia di Rimini, bilancio positivo: 14 milioni di avanzo e meno debito. Fondi per scuole e strade“Un bilancio in salute, quello che scaturisce dal rendiconto della gestione 2025, che in un momento storico caratterizzato da instabilità sistemica e... Vigili del fuoco, 7 milioni di euro per il polo formativo ed emergenze di Senigallia(ANSA) - SENIGALLIA, 11 MAG - Diventare un centro d'eccellenza per la formazione a livello nazionale e un punto di riferimento per le emergenze il polo dei vigili del fuoco di Senigallia (Ancona): l'a ... msn.com Senigallia, il nuovo polo dei vigili del fuoco un gioiello per l’addestramentoSENIGALLIA Il polo didattico dei vigili del fuoco di Senigallia è destinato a trasformarsi in un centro di eccellenza per la formazione e la logistica d'emergenza a livello ... corriereadriatico.it