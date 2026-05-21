Senigallia | 7 milioni in avanzo e fondi sociali dimezzati per persona
A Senigallia, il bilancio comunale presenta un avanzo di circa 7 milioni di euro, mentre i fondi destinati ai servizi sociali sono stati ridotti da 4 a 3 milioni di euro. Questa diminuzione ha portato a una diminuzione della spesa sociale pro capite per i cittadini, che si è praticamente dimezzata rispetto agli anni precedenti. La variazione nei fondi destinati al sociale ha suscitato domande sulla gestione delle risorse e sulle priorità dell’amministrazione comunale.
? Punti chiave Perché i fondi per il sociale sono scesi da 4 a 3 milioni?. Come si spiega il dimezzamento della spesa pro capite per i cittadini?. Chi deve rispondere alle liste d'attesa per anziani e disabili?. Cosa accadrà al modello di assistenza sociale costruito in vent'anni?.? In Breve Spesa sociale pro capite scesa da 150 a 70 euro dal 2020 al 2025.. Fondi propri per i servizi sociali ridotti da 4 a 3 milioni di euro.. Liste d'attesa registrate per l'assistenza a disabili e anziani nel territorio comunale.. Dario Romano propone coalizione Senigallia Cambia per invertire il calo dei servizi.. A Senigallia, l’amministrazione Olivetti vanta un avanzo di bilancio pari a 7 milioni di euro per il 2025, mentre la spesa sociale pro capite è precipitata dai 150 euro del 2020 ai soli 70 euro attuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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