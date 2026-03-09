Fondi sociali bloccati | 7,5 milioni fermi a Palermo

A Palermo, sette milioni e mezzo di euro destinati ai servizi sociali sono attualmente bloccati a causa di problemi nella rendicontazione. Il blocco finanziario riguarda fondi sociali fondamentali per le attività sul territorio, e la situazione ha portato a una sospensione delle risorse disponibili. La questione riguarda principalmente l’assenza di documentazione adeguata che impedisce il sblocco delle somme.

Palermo affronta un blocco finanziario critico nei servizi sociali, con milioni di euro bloccati a causa di carenze nella rendicontazione. La deputata Daniela Morfino ha presentato un'interrogazione parlamentare per sbloccare le risorse destinate a Palermo e all'intera regione. I dati indicano che il 75% delle somme è fermo nei cassetti burocratici, mentre le famiglie lottano contro povertà e isolamento. Il meccanismo di blocco prevede che senza una rendicontazione minima del 75%, i nuovi fondi vengano sospesi dallo Stato centrale. L'urgenza della questione emerge dalla situazione critica del Fondo nazionale per le politiche sociali (Fnps), dove la spesa rendicontata sulla piattaforma Sioss per l'anno 2019 si attesta al 34%.