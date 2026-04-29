Provincia di Rimini bilancio positivo | 14 milioni di avanzo e meno debito Fondi per scuole e strade

La Provincia di Rimini ha presentato il rendiconto della gestione 2025, evidenziando un avanzo di 14 milioni di euro e una riduzione del debito. Sono stati stanziati fondi per interventi nelle scuole e per la manutenzione delle strade. La situazione finanziaria del territorio risulta stabile, anche in un periodo segnato da incertezze e difficoltà energetiche. La Provincia si prepara a utilizzare le risorse per progetti di investimento e miglioramenti infrastrutturali.

“Un bilancio in salute, quello che scaturisce dal rendiconto della gestione 2025, che in un momento storico caratterizzato da instabilità sistemica e crisi energetica consente alla Provincia di Rimini di affrontare i prossimi mesi con un ponderato pragmatismo. L’avanzo lo si potrà utilizzare per.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Provincia di Livorno, approvato il bilancio consuntivo: "Avanzo di 2,5 milioni di euro destinato a scuole superiori e strade" Provincia: 62 milioni in bilancio, i fondi per scuole e strade? Cosa sapere Il Consiglio Provinciale approva il bilancio 2025 con un risultato di 62,6 milioni di euro. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: I conti tornano: ok al bilancio e avanzo da 2 milioni: Risorse per nuovi interventi sul territorio; Rimini. 25 Aprile: Fragheto e le stragi nazi-fasciste nell’entroterra riminese; Il sogno serie A passa da Formello: Nts Informatica pronta alla battaglia. Si parte contro Varese; In uscita il 24 aprile il settimo episodio del podcast Rimini in guerra. Provincia di Rimini, bilancio 2025 in attivo: avanzo da 14 milioni tra investimenti e riduzione del debitoVia libera del Consiglio provinciale al rendiconto e alle variazioni di bilancio: più risorse per scuole, viabilità e manutenzioni, e approvato il GECT con San Marino per la cooperazione europea ... altarimini.it Meno carne e più uova e latte: cambiano i consumi in provincia di RiminiCom’è andata in provincia di Rimini l’annata agraria 2025 per quanto concerne gli allevamenti e le produzioni zootecniche ce lo dice l’esperto agronomo Leonardo Sacchetta dopo un’attenta elaborazione ... altarimini.it PROTEZIONE CIVILE - Un piano diffuso su tutta l’Emilia-Romagna, anche la provincia di Rimini coinvolta con tre interventi mirati per aumentare sicurezza, organizzazione e capacità di risposta alle emergenze - facebook.com facebook