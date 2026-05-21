Semi famiglie gran finale di iniziative fra Fiesole Compiobbi e Montececeri
A Fiesole, nel comune di Firenze, sono in fase di conclusione gli eventi del ciclo “Semi Famiglie”, iniziative promosse dai Musei di Fiesole per bambini, bambine e famiglie. Le attività si sono svolte tra le località di Compiobbi e Montececeri, coinvolgendo diverse famiglie nel corso delle ultime settimane. L’obiettivo della serie di incontri era offrire momenti di intrattenimento e partecipazione per le famiglie della zona, concludendo così un ciclo di appuntamenti iniziato alcuni mesi fa.
Fiesole (Firenze), 21 maggio 2026- Proseguono, anzi, stanno per terminare gli appuntamenti del ciclo “Semi Famiglie”, il programma di attività dedicate a bambini, bambine e famiglie promosso dai Musei di Fiesole. Gli ultimi incontri in calendario accompagneranno i partecipanti in un percorso tra lettura, arte, natura, tradizioni e scoperta del territorio, con i niziative diffuse tra Fiesole e Compiobbi. Cerchietto rosso per questo venerdì, 22 maggio alle ore 17 alla Biblioteca Comunale di Compiobbi con “Le nostre storie”, laboratorio curato da Martina Corsi della Biblioteca Comunale di Fiesole, rivolto in particolare ai bambini dai 6 agli 8 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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