Semi famiglie gran finale di iniziative fra Fiesole Compiobbi e Montececeri

A Fiesole, nel comune di Firenze, sono in fase di conclusione gli eventi del ciclo “Semi Famiglie”, iniziative promosse dai Musei di Fiesole per bambini, bambine e famiglie. Le attività si sono svolte tra le località di Compiobbi e Montececeri, coinvolgendo diverse famiglie nel corso delle ultime settimane. L’obiettivo della serie di incontri era offrire momenti di intrattenimento e partecipazione per le famiglie della zona, concludendo così un ciclo di appuntamenti iniziato alcuni mesi fa.

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