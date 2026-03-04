Scuola musica di Fiesole finale progetto Impact all' Università di Calabria
Oggi all'Università della Calabria si tiene il concerto finale del progetto Impact, realizzato dalla scuola di musica di Fiesole. La manifestazione vede coinvolti studenti e insegnanti che presentano i risultati di mesi di lavoro con performance musicali. L'evento si svolge in un’aula magna dell’ateneo, con la partecipazione di pubblico e rappresentanti istituzionali.
Fiesole (Firenze), 4 marzo 2026 - Appuntamento conclusivo all' Università della Calabria per il progetto formativo Impact: fino all'8 marzo previste una serie di iniziative ospitate al Teatro Auditorium Unical di Rende (Cosenza) dove saranno insieme studenti e docenti della Scuola di musica di Fiesole, del Conservatorio E.R. Duni di Matera, del Conservatoire de la Vallée d'Aoste, dell'Accademia di Belle Arti di Catania, dell'Università della Calabria e dei nuclei orchestrali brasiliani Neojiba. La condivisione pubblica del lavoro svolto, spiega la Scuola di musica di Fiesole, è iniziata il 26 febbraio con un concerto sinfonico nel quale Francesco Zingariello, docente del Conservatorio di Matera, ha diretto l'orchestra di Impact in un programma con musiche di Salieri, Mendelssohn e Cajkovskij. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scuola musica di Fiesole. Esclusa dai finanziamenti: "Quei fondi ci servivano. Amareggiati dalla scelta"di Olga Mugnaini "Siamo rimasti stupefatti dagli esiti di questa valutazione e chiaramente molto dispiaciuti, perché la nostra scuola è un’accademia...
