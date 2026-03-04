Oggi all'Università della Calabria si tiene il concerto finale del progetto Impact, realizzato dalla scuola di musica di Fiesole. La manifestazione vede coinvolti studenti e insegnanti che presentano i risultati di mesi di lavoro con performance musicali. L'evento si svolge in un’aula magna dell’ateneo, con la partecipazione di pubblico e rappresentanti istituzionali.

Fiesole (Firenze), 4 marzo 2026 - Appuntamento conclusivo all' Università della Calabria per il progetto formativo Impact: fino all'8 marzo previste una serie di iniziative ospitate al Teatro Auditorium Unical di Rende (Cosenza) dove saranno insieme studenti e docenti della Scuola di musica di Fiesole, del Conservatorio E.R. Duni di Matera, del Conservatoire de la Vallée d'Aoste, dell'Accademia di Belle Arti di Catania, dell'Università della Calabria e dei nuclei orchestrali brasiliani Neojiba. La condivisione pubblica del lavoro svolto, spiega la Scuola di musica di Fiesole, è iniziata il 26 febbraio con un concerto sinfonico nel quale Francesco Zingariello, docente del Conservatorio di Matera, ha diretto l'orchestra di Impact in un programma con musiche di Salieri, Mendelssohn e Cajkovskij. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scuola musica di Fiesole, finale progetto Impact all'Università di Calabria

