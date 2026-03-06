Il sistema stradale antico fra Arezzo Fiesole e Firenze nel quadro della carta archeologica Presentazione del volume di Alessio Mugnai

Viene presentato un nuovo volume dedicato al sistema stradale antico tra Arezzo, Fiesole e Firenze, scritto da Alessio Mugnai. L'evento si svolge nella Sala Grande dell’Accademia Valdarnese e segue il primo appuntamento di gennaio a Palazzo Concini di Terranuova Bracciolini. Il libro analizza le vie storiche della zona, inserendole nel quadro della carta archeologica.

Dopo il successo del primo appuntamento di gennaio a Palazzo Concini di Terranuova Bracciolini, avremo il piacere di presentare il libro di Alessio Mugnai, Il sistema stradale antico fra Arezzo, Fiesole e Firenze nel quadro della carta archeologica, nella Sala Grande dell'Accademia Valdarnese del Poggio sabato 14 marzo alle ore 17:00, alla presenza dell'autore e di Fabrizio Paolucci (Archeologo, Direttore del Dipartimento Antichità Classica Galleria degli Uffizi, Firenze). Il volume, edito dall'Accademia e promosso e sostenuto dall'Associazione "D'Arno – Amici dei Musei e dei Monumenti del Valdarno Superiore", fa parte della collana dei Quaderni del Centro Studi e Documentazione del Valdarno Superiore diretta da Carlo Fabbri.

Presentazione del volume sul sistema stradale antico del Valdarno superioreIl primo evento del 2026 dell’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi si svolgerà sabato 17 gennaio, alle ore 17:00 nella Sala di Palazzo...

