Francesco Chiofalo mostra il tatuaggio istantaneo in anestesia totale | smentite le immagini fake ma scoppia la polemica

Francesco Chiofalo ha condiviso sui social un video in cui mostra il tatuaggio appena fatto, rivelando che l’intervento è stato eseguito in anestesia totale. Le immagini pubblicate sono state oggetto di discussione, poiché alcune sembravano essere fake, ma lui ha confermato la veridicità dell’esperienza. La diffusione di questi contenuti ha però generato una discussione tra i follower e i media, portando alla nascita di diverse opinioni sulla questione.

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Francesco Chiofalo, content creator e personaggio televisivo noto per la sua partecipazione a Temptation Island, ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui mostra per la prima volta il suo nuovo tatuaggio istantaneo sulla schiena, smentendo le immagini circolate online negli ultimi giorni, generate secondo lui con l’intelligenza artificiale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRANCESCO CHIOFALO (@francescochiofalo) Nel post, Chiofalo ha chiarito che quello visibile nel video è il tatuaggio reale e non le versioni fake diffuse sui social: “Questo è il mio VERO TATUAGGIO, mi piace davvero tantissimo ed è molto d’impatto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Francesco Chiofalo mostra il tatuaggio istantaneo in anestesia totale: smentite le immagini fake, ma scoppia la polemica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Beviamoci su con Francesco Chiofalo tra tatuaggi, sport e vino: «Il segreto è lequilibrio» Sullo stesso argomento Francesco Chiofalo: il tatuaggio istantaneo in anestesia totale simboleggia una scelta di vitaFrancesco Chiofalo è stato il primo in Italia a fare un tatuaggio istantaneo in sala operatoria e sotto anestesia totale: seduta unica da 8 ore senza... Francesco Chiofalo, l’operazione estrema per il tatuaggio istantaneo: come sta l’influencer“L’ennesima follia di Francesco Chiofalo! Il primo uomo in Italia ad aver fatto il tatuaggio istantaneo in anestesia totale”: con queste parole uno... Francesco Chiofalo, il primo tatuaggio istantaneo in Italia: il racconto via tvFrancesco Chiofalo si sottopone al primo tatuaggio istantaneo in Italia, tra anestesia generale e lo scherzo de Le Iene ... rumors.it Sono il primo in Italia, l'ultima operazione estrema di Francesco Chiofalo: cos'è il tatuaggio istantaneoL'influencer ha aggiunto un altro intervento alla sua lista infinita e si è fatto tatuare l'intera schiena in sala operatoria ... today.it