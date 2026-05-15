Francesco Chiofalo l’operazione estrema per il tatuaggio istantaneo | come sta l’influencer
Francesco Chiofalo ha recentemente deciso di sottoporsi a un’operazione per rimuovere un tatuaggio realizzato con un metodo rapido e innovativo. La procedura, descritta come estrema, è stata fatta seguendo le indicazioni di un professionista specializzato in tecniche di rimozione temporanea. L’influencer ha condiviso aggiornamenti sul suo stato di salute e sui passaggi successivi alla procedura. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi legati a metodi non convenzionali di tatuaggio e rimozione.
“L’ennesima follia di Francesco Chiofalo! Il primo uomo in Italia ad aver fatto il tatuaggio istantaneo in anestesia totale”: con queste parole uno dei protagonisti più amati del programma Le Iene, Stefano Corti, ha comunicato e documentato l’ultimo intervento estetico estremo al quale si è sottoposto Francesco Chiofalo. L’influencer ed ex concorrente di Temptation Island infatti, non è nuovo ai trattamenti estetici e, soprattutto, agli interventi più invasivi per trasformare il suo aspetto. E oggi, attraverso questo ennesimo esperimento, Chiofalo ha dimostrato che non intende fermarsi nel processo di rivoluzione estetica che sta attraversando. 🔗 Leggi su Dilei.it
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