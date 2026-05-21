Matteo Montano sottolinea come la collaborazione con Bonacina abbia rappresentato un punto di svolta per la sua stagione. Durante la regular season, l’esterno bolognese ha mantenuto una media di 6,7 punti, ma nelle ultime partite decisive contro Roseto ha aumentato notevolmente il rendimento, segnando 11 punti di media e contribuendo con 7 rimbalzi e 6 assist. La sua prestazione è stata determinante nel percorso di salvataggio della squadra, che ha ottenuto la permanenza in campionato.

Matteo Montano in regular season ha segnato 6,7 punti di media, ma nella decisiva serie play out contro Roseto l’esterno bolognese, schierato da Bonacina come play titolare, ha elevato il suo rendimento segnando 11 punti a partita aggiungendo 7 rimbalzi e 6 assist, guidando la Sella alla salvezza. Bonacina l’ha impiegata da play e ha disputato un ottimo finale di stagione, dimostrando grande leadership. Come giudica la sua annata e quella della squadra? "L’arrivo di Bonacina ha svoltato la mia stagione: mi ha parlato e responsabilizzato vista l’assenza del nostro play titolare Berdini, mi ha detto che mi avrebbe dato le chiavi della squadra. Io ho cercato di fare quello che so fare: giocare a basket con la mente libera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sella, Montano è uno dei punti da cui ripartire: "Con Bonacina la mia stagione ha svoltato"

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