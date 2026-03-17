Dopo il cambio in panchina, diversi giocatori della Juventus hanno mostrato miglioramenti nelle loro prestazioni, mentre altri continuano a faticare. Da Koop a Openda, alcuni attaccanti sono stati protagonisti di momenti significativi, ma non tutti hanno trovato la forma desiderata. La differenza tra chi ha risposto positivamente alle novità e chi invece resta in ombra si fa evidente nelle ultime partite.

L'arrivo di Luciano Spalletti alla guida della Juventus ha svoltato la stagione bianconera: se il campionato si fosse giocato solo da quando siede sulla panchina juventina, i bianconeri sarebbero terzi alla pari con Como e Napoli, a -4 dal Milan e -12 dall’Inter, con il secondo miglior attacco e la quarta miglior difesa. Ma è indubbio anche l'effetto che ha avuto su alcuni singoli: da Kalulu a Kelly, da Locatelli a Yildiz, fino all'ultimo arrivato Boga sono numerosi quelli che si sono rilanciati o "apprezzati" sotto la guida dell'ex ct. C'è, però, l'altra faccia della medaglia: con scelte nette e decise, Spalletti ha iniziato a puntare su un gruppo ristretto di giocatori, contribuendo a svalutarne altri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Juve ha svoltato, loro no: da Koop a Openda, quelli a cui la cura Spalletti non fa effetto

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