Segni Ai domiciliari per spaccio è stato tradotto in carcere a cura dei Carabinieri per le ripetute violazioni delle prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria

I Carabinieri di Segni hanno arrestato un giovane di 23 anni, cittadino albanese già noto alle forze dell’ordine, che si trovava agli arresti domiciliari. L’arresto è stato effettuato dopo che il ragazzo ha più volte violato le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. A seguito delle violazioni, è stato trasferito in carcere dai militari. La vicenda riguarda le norme relative alle misure restrittive e le regole stabilite per i soggetti sottoposti a domiciliari.

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