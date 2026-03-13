39enne marocchino | violazioni ripetute ora ai domiciliari

Un uomo marocchino di 39 anni è stato arrestato nella Garfagnana dopo aver più volte violato gli obblighi giudiziari e ora si trova agli arresti domiciliari. La polizia ha eseguito l’ordine di detenzione, confermando le infrazioni ripetute che hanno portato al provvedimento. L’arresto è stato comunicato dalle autorità locali, che hanno gestito la situazione senza ulteriori dettagli.

Nel cuore della Garfagnana, una violazione ripetuta degli obblighi giudiziari ha portato all’arresto di un cittadino marocchino di 39 anni. I carabinieri di Fornaci di Barga hanno eseguito ieri, 12 marzo 2026, l’aggravamento della misura cautelare disposta dalla Corte d’appello di Firenze. L’uomo, residente da tempo nel comune di Gallicano, dovrà ora scontare gli arresti domiciliari nella sua abitazione. La decisione non nasce dal nulla ma segue una serie di trasgressioni ai vincoli imposti in precedenza. L’indagato era già soggetto a misure meno severe, come il divieto di lasciare il territorio comunale e l’obbligo di presentarsi regolarmente alle autorità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 39enne marocchino: violazioni ripetute, ora ai domiciliari Articoli correlati Da casa al carcere: 29enne riportato dietro le sbarre dopo ripetute violazioniL’uomo, nel dicembre del 2024 era stato sottoposto dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, alla... Rintracciato a Dubai 39enne di Noale condannato, l'avvocato: «Chiederemo i domiciliari»È stato rintracciato dalla polizia emiratina a Dubai, dopo l'indagine della squadra mobile della questura di Venezia e ora dovrà essere estradato in... Approfondimenti e contenuti su 39enne marocchino Ripetute violazioni al rispetto degli obblighi cautelari; arrestato dai carabinieri a gallicanoGALLICANO - I Carabinieri della Stazione di Fornaci di Barga hanno tratto in arresto ieri un 39enne di origini marocchine, da anni residente in ... giornaledibarga.it Viola ripetutamente gli obblighi cui era sottoposto: 39enne ai domiciliariI carabinieri della stazione di Fornaci di Barga hanno arrestato l'uomo per l'aggravamento della misura cautelare disposta dai giudici ... luccaindiretta.it