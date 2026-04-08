Anagni Agli arresti domiciliari perché accusato di spaccio non resiste alle restrizioni 19enne tradotto in carcere dai Carabinieri

A Anagni, un giovane di 19 anni agli arresti domiciliari per spaccio di droga è stato trasferito in carcere dai Carabinieri. Nei giorni scorsi, le forze dell'ordine hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti. L'arresto è stato deciso dopo che il ragazzo non ha rispettato le restrizioni imposte dai domiciliari.

Il 19enne si trovava già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in quanto accusato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il Giudice per le Indagini Preliminari, concordando pienamente con le risultanze investigative dei Carabinieri, ha pertanto disposto la revoca del beneficio e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita . 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Anagni. Agli arresti domiciliari perché accusato di spaccio, non resiste alle restrizioni. 19enne tradotto in carcere dai Carabinieri Agli arresti domiciliari ma continuava a spacciare droga, 52enne arrestato dai carabinieriDurante un normale controllo sul rispetto delle misure restrittive, i carabinieri della Stazione di Messina Giostra hanno scoperto un episodio che... Anagni. Controlli dei Carabinieri sul territorio. Arrestato un 19enne con 44 dosi di cocaina pronte per lo spaccioANAGNI – Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e repressione dei reati in particolar modo in materia di stupefacenti da parte dei... Argomenti più discussi: Arrestato 41enne ad Anagni: dovrà scontare oltre un anno ai domiciliari; Droga, un quarantunenne finisce ai domiciliari; Anagni. Eseguito un ordine di carcerazione: 41enne ai domiciliari; Anagni - Pusher 19enne incastrato dal 'controllo di routine': sequestrate 44 dosi di cocaina. Droga, un quarantunenne finisce ai domiciliariProsegue l'attività di controllo del territorio e di esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria da parte dei carabinieri della Città dei Papi. Nei giorni scorsi, ad Anagni, i militari dell ... ciociariaoggi.it il 10 aprile alla Piscina Comunale di Anagni la fase provinciale: studenti in gara e sguardo già alla finale regionale - facebook.com facebook