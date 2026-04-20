Cavezzo dai domiciliari al carcere | arrestato 47enne per spaccio

Questa mattina a Cavezzo, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 47 anni di origine marocchina, che si trovava ai domiciliari. L’arresto è stato effettuato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura di Cremona. La misura è stata presa nell’ambito di un procedimento legato a un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Questa mattina, lunedì 20 aprile, i carabinieri della Stazione di Cavezzo hanno tratto in arresto un uomo di 47 anni, di origine marocchina, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona.Il provvedimento segna.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Dai domiciliari al carcere. Arrestato il figlio di Adilma: "Fuori casa perché offeso"Si aggiunge un nuovo capitolo al già complesso processo per l’omicidio di Fabio Ravasio. Evade dai domiciliari a poche ore dall'arresto per spaccio in un b&b: 30enne di Penne finisce in carcereCi ha messo poche ore a violare la misura restrittiva dei domiciliari la 30enne di Penne arrestata dai carabinieri di Montesilvano per detenzione ai...