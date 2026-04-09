Evade dai domiciliari a poche ore dall' arresto per spaccio in un b&b | 30enne di Penne finisce in carcere

Una donna di 30 anni di Penne è stata arrestata dai carabinieri di Montesilvano per detenzione di droga e posta agli arresti domiciliari. Tuttavia, poche ore dopo l’arresto, è riuscita a evadere dalla propria abitazione e si è rifugiata in una stanza di un bed and breakfast nella stessa città. La donna, già sottoposta a misura restrittiva, avrebbe utilizzato la stanza dell’albergo per continuare l’attività di spaccio.