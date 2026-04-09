Evade dai domiciliari a poche ore dall' arresto per spaccio in un b&b | 30enne di Penne finisce in carcere
Una donna di 30 anni di Penne è stata arrestata dai carabinieri di Montesilvano per detenzione di droga e posta agli arresti domiciliari. Tuttavia, poche ore dopo l’arresto, è riuscita a evadere dalla propria abitazione e si è rifugiata in una stanza di un bed and breakfast nella stessa città. La donna, già sottoposta a misura restrittiva, avrebbe utilizzato la stanza dell’albergo per continuare l’attività di spaccio.
Ci ha messo poche ore a violare la misura restrittiva dei domiciliari la 30enne di Penne arrestata dai carabinieri di Montesilvano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti che avrebbe usato la stanza del b&b presa in affitto nella città adriatica nonostante già sottoposta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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