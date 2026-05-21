Segnali di riapertura per la scuola Evemero disposta la pulizia straordinaria dopo l' incendio | il plesso chiuso da marzo
La scuola primaria Evemero a Torre Faro, chiusa dal 9 marzo a causa di un incendio provocato da un corto circuito, ha avviato le operazioni di pulizia straordinaria. La chiusura ha interessato tutto il periodo scolastico dall'inizio di marzo. Dopo l'incendio, sono state prese misure di sistemazione e pulizia del plesso per prepararlo alla riapertura. Non sono ancora stati comunicati i tempi ufficiali per il ripristino delle attività scolastiche.
Chiusa dal nove marzo per un incendio provocato da un corto circuito la scuola Primaria Evemero a Torre Faro di fatto ha chiuso la stagione scolastica. E domenica e lunedì non sarà sede elettorale per le comunali. Ma ci sono novità. Il Comune ha infatti disposto la pulizia straordinaria del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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