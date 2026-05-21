Segnali di riapertura per la scuola Evemero disposta la pulizia straordinaria dopo l' incendio | il plesso chiuso da marzo

La scuola primaria Evemero a Torre Faro, chiusa dal 9 marzo a causa di un incendio provocato da un corto circuito, ha avviato le operazioni di pulizia straordinaria. La chiusura ha interessato tutto il periodo scolastico dall'inizio di marzo. Dopo l'incendio, sono state prese misure di sistemazione e pulizia del plesso per prepararlo alla riapertura. Non sono ancora stati comunicati i tempi ufficiali per il ripristino delle attività scolastiche.

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