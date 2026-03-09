Incendio vicino a una scuola a Catania | chiuso temporaneamente il plesso di via Plaia

Un incendio si è verificato vicino a una scuola a Catania, portando alla chiusura temporanea del plesso di via Plaia. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco per motivi di sicurezza e riguarda l’istituto comprensivo Dusmet Doria, che resterà chiuso per tutta la giornata. Nessun dettaglio sulle cause dell’incendio o sui danni riportati.

Ordinanza del sindaco per motivi di sicurezza. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha disposto la chiusura precauzionale per la giornata di oggi del plesso scolastico di via Plaia dell'istituto comprensivo Dusmet Doria. La decisione è stata presa dopo l'incendio scoppiato nella serata del 6 marzo all'interno di un capannone abbandonato situato nelle vicinanze dell'edificio scolastico, dove hanno preso fuoco anche rifiuti lasciati nell'area. L'intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme sono state spente grazie all'intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona e impedire che l'incendio potesse estendersi ulteriormente.

