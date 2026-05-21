Alec Segaert ha conquistato la vittoria nella dodicesima tappa del Giro d'Italia 2026, una frazione di 175 chilometri che si è disputata tra Imperia e Novi Ligure. La corsa si è conclusa con una fuga solitaria del ciclista, che ha tagliato il traguardo davanti agli altri concorrenti. La maglia rosa, invece, resta indossata da Eulalio, che mantiene la leadership generale nella classifica individuale. La tappa si è svolta senza particolari incidenti lungo il percorso.

NOVI LIGURE (ITALPRESS) – Alec Segaert vince in solitaria la dodicesima tappa del Giro d'Italia 2026, la Imperia-Novi Ligure di 175 km. Il corridore della Bahrain – Victorious ha anticipato tutti con un'azione personale a 3 km dall'arrivo: secondo posto per Toon Aerts (Lotto Intermarchè), a chiudere il podio di giornata Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team). Come da previsione, la tappa è stata segnata dalle fughe di giornata e dagli attacchi da lontano. Jonas Geens (Alpecin Premier Tech), Jardi Christiaan Van der Lee (Ef Education Easy Post), Juan Pedro Lopez (Movistar Team), Mattia Bais (Polti Visit Malta) e Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) hanno composto la fuga iniziale, ma le squadre dei velocisti hanno lasciato poco margine di manovra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Segaert vince la 12^ tappa, Eulalio resta in rosa

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