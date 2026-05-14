A Napoli, Davide Ballerini si è aggiudicato la sesta tappa del Giro d'Italia 2026, una frazione di 142 km che partiva da Paestum e arrivava in città. Durante la corsa, i velocisti sono stati coinvolti in una caduta sul pavé di piazza del Plebiscito. Con questa vittoria, Ballerini ha ottenuto il suo primo successo in questa edizione della corsa rosa. Restano in maglia rosa i corridori che indossano la maglia di leader della classifica generale.

NAPOLI - Davide Ballerini vince la sesta tappa del Giro d'Italia 2026, la Paestum - Napoli di 142 km, una corsa segnata dalla caduta dei velocisti sul pavé di piazza del Plebiscito. Secondo Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), terzo Paul Magnier (Soudal Quick-Step). La tappa odierna è scivolata via senza troppe emozioni. Il tempo ha risparmiato il gruppo rispetto alla giornata piovosa di ieri, alcuni uomini hanno cercato di andare in fuga, ma il gruppo ha deciso di gestire senza perdere troppo terreno. A scattare sono stati Edward Planckaert e Luca Vergallito (Alpecin-Premier Tech), subito dopo i due compagni sono stati raggiunti da Martin Marcellusi, Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) e Mattia Bais (Team Polti VisitMalta). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ballerini vince la 6^ tappa a Napoli, Eulalio resta in rosa

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