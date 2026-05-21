Secondo voi la Flotilla organizzerà una nuova missione verso Gaza?

Da liberoquotidiano.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una domanda che circola tra gli osservatori riguarda la possibilità di una nuova missione verso Gaza da parte della Flotilla. La questione si basa su alcune dichiarazioni e segnali recenti che non confermano né smentiscono ufficialmente l’intenzione dell’organizzazione di ripetere l’operazione. La decisione finale dovrebbe dipendere da sviluppi futuri e da eventuali comunicazioni ufficiali, ma al momento non ci sono annunci ufficiali in merito. La discussione si concentra sulle prossime mosse dell’organizzazione e le reazioni attese.

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