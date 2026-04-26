Salpata verso Gaza la nuova missione della Flotilla | Proviamo a tornare in un posto che consideriamo casa

Da un porto italiano è partita ufficialmente la nuova missione della Global Sumud Flotilla, composta da circa 60 imbarcazioni dirette verso la Striscia di Gaza. La missione include una sosta in Turchia, durante la quale sarà valutata la situazione e i rischi associati. La partenza è stata annunciata con l’intento di tornare in un’area considerata di particolare importanza per i partecipanti.

Dal porto di Augusta è partita ufficialmente la nuova missione della Global Sumud Flotilla. Circa 60 imbarcazioni hanno preso il largo dirette verso la Striscia di Gaza: “Ci sarà una fermata in Turchia che ci consentirà di attuare una rivalutazione dei rischi. Se questi dovessero risultare troppo elevati, si prenderà in considerazione la possibilità di fermarci”.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Nuova missione della Flotilla per Gaza, pronte a salpare 70 imbarcazioni: “Il genocidio continua”La Global Sumud Flotilla torna in mare: da Augusta sono pronte a salpare circa 70 imbarcazioni con oltre mille attivisti da tutto il mondo,... Rotta verso Gaza, parte da Bari la nuova missione della FlotillaUna delle imbarcazioni, della nuova missione internazionale umanitaria, è salpata questa mattina dal porto del capoluogo pugliese. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Silvia Salis a Che Tempo Che Fa, chi è la sindaca di Genova: il passato da atleta, la carriera politica e il matrimonio con Fausto Brizzi; Open Arms con La Global Sumud Flotilla verso Gaza. Salpata verso Gaza la nuova missione della Flotilla: Proviamo a tornare in un posto che consideriamo casaDal porto di Augusta è partita ufficialmente la nuova missione della Global Sumud Flotilla. Circa 60 imbarcazioni hanno preso il largo dirette verso la Striscia di Gaza: Ci sarà una fermata in Turchi ... fanpage.it Greta Thunberg in barca verso Gaza per portare aiutiMilano, 3 giu. (askanews) – Greta Thunberg è salpata verso Gaza su una barca a vela carica di aiuti con altri 11 attivisti e attiviste. L’imbarcazione Madleen, gestita da Freedom Flotilla Coalition ... affaritaliani.it PASSI AVANTI VERSO IL MARE Estate 2026 a Napoli: sarà pubblico il 40 per cento degli arenili di Posillipo. L''Autorità portuale ha stabilito che le imminenti concessioni balneari riguarderanno porzioni di spiaggia ridotte rispetto agli anni passati. E il Comune - facebook.com facebook