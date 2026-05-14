Nuoto Uisp 2003 da applausi al Memorial Matteucci | pioggia di medaglie e secondo posto

Lo scorso fine settimana, presso la piscina olimpionica “Camalich” di Livorno, si è svolto il 6° Memorial Matteucci, un evento di livello nazionale organizzato dalla Livorno Aquatics. La squadra Nuoto Uisp 2003 di Cascina ha partecipato con entusiasmo, ottenendo numerosi premi e un secondo posto in classifica generale. La manifestazione ha attirato numerosi atleti e pubblico, offrendo una giornata dedicata alle competizioni di nuoto e alle premiazioni.

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Cascina (PI), 14 maggio 2026 – Lo scorso fine settimana la cornice della piscina olimpionica “Camalich” di Livorno ha ospitato il 6° Memorial Matteucci, evento a livello nazionale organizzato dalla Livorno Aquatics che ha visto protagonista una straordinaria Nuoto Uisp 2003 di Cascina. La squadra si è presentata all’appuntamento al completo, schierando sia gli Esordienti A che gli atleti di Categoria, dando prova di una compattezza e di un valore tecnico di altissimo profilo. I numeri parlano chiaro: un bottino complessivo di 16 ori, 12 argenti e 14 bronzi, impreziosito da ben 27 finali conquistate nelle gare dei 100 metri. Risultati che hanno proiettato la società cascinese sul secondo gradino del podio nella classifica generale, arrendendosi solo ai padroni di casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuoto Uisp 2003 da applausi al Memorial Matteucci: pioggia di medaglie e secondo posto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento A Livorno pioggia di medaglie e secondo posto societario per la Nuoto Uisp 2003 di CascinaLo scorso weekend, la cornice della piscina olimpionica 'Camalich' di Livorno ha ospitato il 6° Memorial Matteucci, evento a livello nazionale... La Nuoto Uisp 2003 vola nei Campionati regionali di categoria: 23 medaglie e 5 titoli toscaniSi sono svolti in due weekend distinti i Campionati regionali di categoria di nuoto nella piscina Rosi la bastia di Livorno: prima il settore... Temi più discussi: A Livorno pioggia di medaglie e secondo posto societario per la Nuoto Uisp 2003 di Cascina; Nuoto Uisp 2003, valanga di medaglie a Livorno; I weekend targati Uisp. Che sfida tra 350 pattinatori . Ora tocca ai 120 del nuoto; Concluso il VI Memorial A. Matteucci. Vince Livorno Aquatics. Nuoto Uisp 2003 da applausi al Memorial Matteucci: pioggia di medaglie e secondo postoCascina (PI), 14 maggio 2026 – Lo scorso fine settimana la cornice della piscina olimpionica Camalich di Livorno ha ospitato il 6° Memorial Matteucci, evento a livello nazionale organizzato dalla Li ... lanazione.it Nuoto Uisp 2003 strepitosa ai Campionati regionali di categoria: 5 titoli toscaniCascina (PI), 12 marzo 2026 - Si sono svolti in due weekend distinti i Campionati regionali di categoria di nuoto nella piscina Rosi la bastia di Livorno: prima il settore femminile e poi il settore ... lanazione.it