Due atlete della Chimera Nuoto al raduno collegiale regionale di fondo

Due atlete della Chimera Nuoto hanno partecipato al raduno collegiale regionale di fondo che si è svolto a Livorno. L’evento si è tenuto il 30 aprile 2026 e ha coinvolto diverse atlete provenienti dalla regione. La partecipazione delle nuotatrici è stata confermata dalla società di appartenenza, che ha inviato le proprie rappresentanti alla sessione di allenamento e selezione.

Arezzo, 30 aprile 2026 – a Livorno. Anna Magi del 2013 e Djulietta Rosca del 2012 sono rientrate tra le migliori nuotatrici della categoria Ragazze che sono state convocate dalla federazione per due giornate intensive di allenamenti dedicate specificatamente alle lunghe distanze, potendo così vivere un’occasione di crescita e di confronto con coetanee del resto della regione. Questa chiamata ha dato seguito agli argenti conquistati dalle due aretine al Campionato Regionale Indoor di Fondo di Livorno e alla conseguente partecipazione alle finali nazionali di Riccione che aveva già rappresentato un importante banco di prova in un contesto di altissimo livello, permettendo loro di maturare ulteriormente esperienza, consapevolezza e fiducia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due atlete della Chimera Nuoto al raduno collegiale regionale di fondo Notizie correlate Sofia Napoli della Chimera Nuoto al raduno della nazionale italiana JunioresArezzo, 7 febbraio 2026 – Sofia Napoli al raduno della nazionale italiana Juniores. Leggi anche: Due ori per i Master della Chimera Nuoto ai campionati regionali Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Un fisioterapista casentinese ha contribuito a titoli e record italiani di nuoto; Un casentinese tra i campioni nazionali di nuoto. Due atlete della Chimera Nuoto al raduno collegiale regionale di fondoAnna Magi e Djulietta Rosca sono rientrate tra le migliori nuotatrici della categoria Ragazze nelle lunghe distanze ... lanazione.it Sofia Napoli della Chimera Nuoto al raduno della nazionale italiana JunioresArezzo, 7 febbraio 2026 – Sofia Napoli al raduno della nazionale italiana Juniores. L’atleta della Chimera Nuoto, nata nel 2010, è rientrata nel ristretto novero di tredici giovani nuotatori che sono ... lanazione.it [CORSI DI NUOTO]: 4° CICLO 27 APRILE 2026-21 GIUGNO 2026 BABY 0-3 anni BAMBINI 4-5 anni non esperti BAMBINI 5 anni esperti-6 anni RAGAZZI 7-17 anni ADULTI 18-100 anni LEZIONI INDIVIDUALI Attività organizzata da Chimera Nuoto S.S.D. - facebook.com facebook Ottimo bilancio degli Esordienti della Chimera Nuoto nella prima prova estiva dlvr.it/TS24Qh #ChimeraNuoto x.com