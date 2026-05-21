Seconda categoria la squadra del giorno Il miracolo della Sammartinese | dalla salvezza ai playoff di sabato

La squadra della Sammartinese Next Generation 2022, alla sua prima stagione in Seconda categoria, aveva come obiettivo principale la salvezza, secondo le parole del presidente. Tuttavia, grazie a una serie di risultati positivi, si è qualificata per i playoff nel girone A, che si presenta molto competitivo. La squadra ha raggiunto questa posizione nonostante le aspettative iniziali, sorprendendo gli addetti ai lavori e dimostrando una crescita significativa nel corso della stagione. La sfida ora si sposta sui prossimi incontri decisivi.

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