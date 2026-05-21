Seconda categoria la squadra del giorno Il miracolo della Sammartinese | dalla salvezza ai playoff di sabato
La squadra della Sammartinese Next Generation 2022, alla sua prima stagione in Seconda categoria, aveva come obiettivo principale la salvezza, secondo le parole del presidente. Tuttavia, grazie a una serie di risultati positivi, si è qualificata per i playoff nel girone A, che si presenta molto competitivo. La squadra ha raggiunto questa posizione nonostante le aspettative iniziali, sorprendendo gli addetti ai lavori e dimostrando una crescita significativa nel corso della stagione. La sfida ora si sposta sui prossimi incontri decisivi.
Come primo anno in Seconda categoria la Sammartinese Next Generation 2022, per ammissione del presidente Manuel Vegliò, cercava la salvezza, ed invece, si ritrova a giocare i playoff, in un girone A a dir poco dantesco. Playoff agguantati all’ultima giornata, vincendo contro la regina del campionato Vadese. Presidente Vegliò che effetto fa essere nei playoff? "È una sensazione unica, siamo contentissimi di questo risultato. Siamo partiti con il voler salvarci ad ogni costo, ed essere ai playoff in un girone così forte ed equilibrato, ci riempie di orgoglio. Un campionato per noi nuovo da tutti punti di vista, che ci ha visto affrontare... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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