Nella Prima Categoria di calcio, gli azulgrana hanno raggiunto la salvezza ai playout dopo una stagione caratterizzata da una crescita costante. La squadra ha ottenuto punti importanti partita dopo partita, mostrando un miglioramento evidente nel rendimento. Il Romagnano ha concluso il campionato con una serie di risultati positivi, culminati con una vittoria decisiva negli ultimi incontri. L’allenatore ha definito il finale di stagione come “incredibile” per il percorso compiuto.

Una salvezza costruia partita dopo partita, con numeri da grande squadra e una trasformazione netta nel rendimento. Federico Battaglia si gode il traguardo raggiunto dal suo Romagnano, protagonista di un finale di stagione straordinario dopo il suo ritorno in panchina. "È andata come speravamo e come ci eravamo prefissati quando sono tornato", spiega il tecnico. "Abbiamo fatto qualcosa di incredibile. I ragazzi hanno creduto nel lavoro fin dal primo giorno e questo ha fatto la differenza". Il percorso recente parla chiaro: sette partite, sei vittorie e una sola sconfitta nella regular season, in aggiunta questi numeri ci sono i tre punti conquistati nella bella dei play out contro il Folgor Marlia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio In Prima Categoria gli azulgrana conquistano la meritata salvezza ai playout. Romagnano, il miracolo di Battaglia: "Un finale di stagione incredibile»

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