Sebastiano Esposito è tutto del Cagliari | scatta l’obbligo di riscatto dall’Inter e spunta un retroscena

Dopo aver raggiunto la salvezza, il Cagliari ha esercitato l’obbligo di riscatto per il cartellino di Sebastiano Esposito, che nei mesi scorsi ha vestito la maglia dei sardi in prestito dall’Inter. La società ha formalizzato l’acquisto, consolidando così la sua presenza in squadra. Nei giorni precedenti si erano diffusi alcuni retroscena riguardanti la trattativa e le modalità di acquisto del calciatore. La società ha confermato ufficialmente l’avvenuto riscatto e la permanenza del giocatore in rosa.

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Inter News 24 Con la salvezza aritmetica dei sardi si compie il destino di Sebastiano Esposito, che trova finalmente stabilità con la maglia del Cagliari. Il futuro di Sebastiano Esposito sarà ufficialmente a tinte rossoblù. Grazie alla salvezza conquistata matematicamente dal Cagliari, è scattato il diritto di opzione che trasforma il trasferimento dell’attaccante in un obbligo di riscatto definitivo dall’ Inter. Una notizia che rende felicissimo il calciatore, diventato uno dei grandi protagonisti della splendida cavalcata della squadra del presidente Tommaso Giulini. La scorsa estate, prima di trasferirsi in Sardegna, l’attaccante aveva vissuto l’emozione di disputare il Mondiale per club con i nerazzurri di Cristian Chivu, ma aveva anche espresso una precisa e categorica richiesta di mercato alla dirigenza di Viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sebastiano Esposito è tutto del Cagliari: scatta l’obbligo di riscatto dall’Inter e spunta un retroscena ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Serie A, Sebastiano Esposito segna il gol vittoria del Cagliari contro la Cremonese Sullo stesso argomento Sebastiano Esposito al Cagliari a titolo definitivo: la salvezza dei sardi fa scattare il riscatto dall’Interdi Lorenzo VezzaroIl club rossoblù blinda Sebastiano Esposito dopo aver conquistato la permanenza matematica in Serie A. Riscatto Sebastiano Esposito: quanto incassa l’InterSebastiano Esposito lascia l’Inter: con la salvezza aritmetica raggiunta dal Cagliari grazie alla vittoria contro il Torino di domenica, i nerazzurri... Il #Cagliari si è salvato anche grazie ai gol di Sebastiano #Esposito, a segno contro il Torino nella partita che ha regalato la salvezza ai sardi (1/4) x.com CdS - Esposito-Cagliari a titolo definitivo: retroscena dalla scorsa estateCon la salvezza raggiunta aritmeticamente dal Cagliari, Sebastiano Esposito è diventato in tutto e per tutto un giocatore di proprietà dei sardi. La permanenza nella massima serie, infatti, fa scattar ... msn.com Pazzini esalta Sebastiano Esposito: Ha fatto una stagione importanteGiampaolo Pazzini elogia Sebastiano Esposito dopo la stagione vissuta con il Cagliari. L’attaccante rossoblù chiude l’anno da protagonista. calciocasteddu.it