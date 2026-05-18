Sebastiano Esposito al Cagliari a titolo definitivo | la salvezza dei sardi fa scattare il riscatto dall’Inter

Il Cagliari ha ufficializzato il riscatto di Sebastiano Esposito dall’Inter, rendendolo un giocatore a titolo definitivo. La decisione arriva dopo che la squadra ha ottenuto la certezza di rimanere in Serie A, grazie ai risultati ottenuti durante la stagione. La società rossoblù ha deciso di investire sul giovane attaccante, arrivato in prestito durante il campionato. La conferma del trasferimento segna un passo importante per il futuro del giocatore e del club sardo.

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di Lorenzo Vezzaro Il club rossoblù blinda Sebastiano Esposito dopo aver conquistato la permanenza matematica in Serie A. Tutti i dettagli. A una sola giornata dal termine del campionato, l’ Inter mette a segno la prima cessione ufficiale della sua sessione estiva di calciomercato. Il futuro di Sebastiano Esposito sarà ancora a tinte rossoblù: la matematica salvezza conquistata ieri sera dal Cagliari ha infatti fatto scattare l’obbligo di riscatto del cartellino del giovane attaccante, che si trasferisce così in Sardegna a titolo definitivo. Le cifre dell’affare e l’incasso per i nerazzurri. L’operazione legata al centravanti garantisce un’immediata plusvalenza alle casse del club di viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sebastiano Esposito al Cagliari a titolo definitivo: la salvezza dei sardi fa scattare il riscatto dall’Inter ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video È Sebastiano Esposito il protagonista del quarto episodio di PodCasteddu Sullo stesso argomento Leggi anche: Inter-Cagliari? No, Pio contro Sebastiano, la partita del cuore dei fratelli Esposito Cagliari Cremonese 1-0: Sebastiano Esposito fa respirare Pisacane. Il racconto del matchdi Angelo CiarlettaCagliari Cremonese finisce con il risultato di 1-0: Sebastiano Esposito fa respirare Pisacane. Sebastiano Esposito è ufficialmente un giocatore del Cagliari: all'Inter 4 mln di euro + il 40% sulla futura rivendita x.com [Nico Schira] Lazio, Como, Napoli e Torino sono tutti interessati al prestito dell'Inter Sebastiano Esposito. Una volta che il Cagliari pagherà l'obbligo di €4M per il riscatto in estate, l'Inter avrà una clausola di rivendita del 40%. reddit Cagliari salvo, oltre al rinnovo per Pisacane stacca il riscatto di Seba Esposito: i dettagliIl Cagliari ieri sera dinanzi ai suoi tifosi ha festeggiato la matematica salvezza. La vittoria in rimonta contro il Torino che ha lasciato intatto il +6 sulla Cremonese a 90 minuti dal traguardo ha d ... tuttomercatoweb.com Scatta il riscatto definitivo di Esposito al Cagliari: contratto fino al 2030 con crescita tecnica e numeri importantiRiscatto scattato per Sebastiano Esposito, l'Inter si riserva il 40% sulla futura rivendita e il Cagliari pronto a versare la cifra per la conferma: le ultime ... cagliarinews24.com