Una conversazione privata tra due persone è diventata pubblica dopo che una delle parti ha condiviso una chat con frasi dure rivolte a una terza persona. La donna coinvolta ha commentato con tono molto forte, accusando l’altra di usare sua figlia in modo inappropriato. La pubblicazione della chat ha attirato l’attenzione dei media, portando alla luce un episodio che ha visto protagonisti insulti e accuse esplicite. La vicenda ha generato molte reazioni sui social e tra gli utenti.

Ci sono momenti in cui la vita privata irrompe nel pubblico con una forza tale da non lasciare spazio a mezze misure. È quello che sta vivendo Sonia Bruganelli in questi giorni segnati dalla preoccupazione per la figlia Silvia, 22 anni, ricoverata in ospedale per motivi che la famiglia ha scelto di mantenere riservati. Una situazione delicata che avrebbe dovuto rappresentare un momento di raccoglimento, lontano dai riflettori e dalle polemiche. Invece, proprio in questa fase così difficile, si è riacceso un conflitto che sembrava sopito. L’ex opinionista del Grande Fratello e produttrice televisiva ha deciso di rendere pubblico un messaggio ricevuto da Marco Salvati, autore televisivo con cui aveva collaborato per anni e con cui i rapporti si sono drasticamente interrotti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Se usi mia figlia sei uno schifo”: Sonia Bruganelli sbotta e pubblica la chat privata

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SE USI MIA FIGLIA SEI UNO SCHIFO! Sonia Bruganelli PUBBLICA la chat privata e ATTACCA Marco Salvati

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