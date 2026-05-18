Se usi mia figlia sei uno schifo di persona | Sonia Bruganelli l' attacco è durissimo E pubblica la chat privata

In questi giorni, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si trovano al centro di attenzione pubblica a causa di una situazione difficile riguardante la loro figlia Silvia, di 22 anni, attualmente ricoverata in ospedale. La Bruganelli ha condiviso sui social una chat privata in cui ha rivolto parole dure nei confronti di chi avrebbe fatto commenti offensivi. La famiglia si trova ad affrontare momenti di preoccupazione, anche se i motivi del ricovero rimangono riservati.

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