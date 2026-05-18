Se usi mia figlia sei uno schifo di persona | Sonia Bruganelli l' attacco è durissimo E pubblica la chat privata
In questi giorni, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si trovano al centro di attenzione pubblica a causa di una situazione difficile riguardante la loro figlia Silvia, di 22 anni, attualmente ricoverata in ospedale. La Bruganelli ha condiviso sui social una chat privata in cui ha rivolto parole dure nei confronti di chi avrebbe fatto commenti offensivi. La famiglia si trova ad affrontare momenti di preoccupazione, anche se i motivi del ricovero rimangono riservati.
Sono giorni complicati questi per Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Giorni segnati dalla preoccupazione per la figlia Silvia, 22 anni, ricoverata in ospedale per motivi che al momento restano privati. Dalle condivisioni social si evince come la situazione di salute della ragazza continui a. 🔗 Leggi su Today.it
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