Sonia Bruganelli ha pubblicato sui social immagini di sua figlia Silvia, attualmente in ospedale dopo un intervento chirurgico. La donna ha anche condiviso una chat in cui si legge un messaggio di Marco Salvati, in cui si afferma: «Se usi mia figlia sei uno schifo di persona». La comunicazione ha suscitato reazioni e commenti tra i follower, mentre Bruganelli ha risposto con un messaggio di forte presa di posizione, accompagnato dalla condivisione delle conversazioni.

Sonia Bruganelli ha condiviso sui propri canali social alcune immagini di Silvia, della figlia avuta con Paolo Bonolis, attualmente ricoverata in ospedale dopo un intervento chirurgico. Tra una foto e l’altra della ragazza, l’imprenditrice ha pubblicato lo screenshot di una chat privata ricevuta da Marco Salvati. Lo storico autore televisivo, un tempo colonna portante dei programmi del conduttore romano, si fa vivo per chiedere aggiornamenti sulla salute della giovane: «Ciao Sonia, ho saputo che Silvietta è stata ricoverata. Come sta? È tornata a casa?». Un gesto che, almeno apparentemente, poteva sembrare dettato da semplice preoccupazione, ma che la produttrice ha interpretato in maniera completamente diversa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sonia Bruganelli al veleno per un messaggio di Marco Salvati e pubblica la chat: «Se usi mia figlia sei uno schifo di persona»

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