Negli ultimi giorni si è parlato di possibili mediazioni tra l’Europa e la Russia, con alcuni esponenti che suggeriscono di affidare questa funzione a figure come l’ex cancelliera o l’attuale presidente del Consiglio. L’interesse si concentra sulla possibilità che l’Unione Europea scelga di ridurre i contatti diretti con il governo russo, lasciando spazio a un mediatore di alto livello. La discussione riguarda principalmente come procedere nei rapporti tra le parti senza entrare in dettagli specifici.

L’Europa pare sganciarsi l’elmetto, aprendo alle mediazioni con la Russia. I due candidati sarebbero Draghi o l’ex cancelliera. Tuttavia, l’ex Mr Bce è radioattivo per il Cremlino. Da sempre in sintonia, invece, con Angela. Due nomi in finale nel casting del perfetto mediatore: Mario Draghi e Angela Merkel. Sono ritenuti i più indicati per rappresentare l’Unione europea nella trattativa con Vladimir Putin, con lo scopo di aprire la porta della pace in Ucraina. Mentre il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, alza il volume della radio sulla guerra («Dobbiamo continuare fino al pieno raggiungimento dei nostri obiettivi») nei palazzi del potere di Bruxelles è in via di definizione il più surreale dei tornei con l’identikit del «pontiere» ideale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Se l’Ue non vuol buttare altro tempo a parlare con Putin mandi la Merkel

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