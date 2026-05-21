Una campagna di comunicazione legata all’ex presidente utilizza immagini e video che raffigurano figure note in contesti diversi, come un Papa o un personaggio militare, per trasmettere messaggi politici. Questi contenuti sono stati condivisi sui social media e mostrano l’uso di immagini alterate o remixate per catturare l’attenzione dell’opinione pubblica. La strategia mira a influenzare le percezioni pubbliche attraverso immagini che mescolano figure religiose, militari e politiche, creando effetti visivi sorprendenti.

Trump vestito da Papa, nei panni di Gesù mentre guarisce malati o in versione Top Gun mentre, alla guida di un caccia, scarica letame sui suoi oppositori: sono solo alcune?delle immagini che il presidente statunitense ha condiviso non solo sui suoi social ma anche su quelli istituzionali, come il profilo della Casa Bianca. Spesso bollati come provocazioni questi post, in realtà, sono frutto di una strategia ben precisa che esperti e analisti hanno denominato “slopaganda”, un termine ibrido che nasce dalla fusione di “slop”, ovvero contenuto scadente, e “propaganda”, comunicazione volta a influenzare l’opinione pubblica. La “slopaganda” prevede una produzione massiva di contenuti, realizzati con l’intelligenza artificiale, a basso costo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Se la politica diventa un videogioco: così la “slopaganda” di Trump punta a influenzare l’opinione pubblica

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