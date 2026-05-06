Il segretario di Stato ha visitato Roma in un momento in cui le relazioni tra la Santa Sede e gli Stati Uniti assumono una rilevanza crescente dal punto di vista politico e diplomatico. La visita si inserisce in un contesto di attenzione crescente tra le due parti, con possibili ripercussioni sulle dinamiche internazionali. La presenza del rappresentante americano a Roma si inserisce in un quadro di attenzione e confronti tra le istituzioni religiose e le autorità statunitensi.

La visita a Roma del segretario di Stato Marco Rubio si colloca in una fase in cui le relazioni tra Santa Sede e Stati Uniti mostrano una crescente e non episodica rilevanza sul piano politico-diplomatico. Al di là delle frizioni di natura personale e lasciando in secondo piano, almeno per il momento, la questione delle nomine episcopali, si registra un dibattito interpretativo attorno ad alcune dichiarazioni del Pontefice, tra cui l'invito rivolto ai fedeli a entrare in contatto con i membri del Congresso, che è stato letto in alcuni ambienti politici e mediatici statunitensi anche in chiave non esclusivamente etica, ma all'interno di più ampie letture del rapporto tra Chiesa e Stato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La partita politica della Chiesa. Così può influenzare le mosse degli Usa

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La #Chiesa, dice il #Papa, è chiamata a rifiutare "tutto ciò che mortifica la vita e ne impedisce lo sviluppo e prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza e della guerra e di tutti coloro che soffrono, nel corpo e nello spirito" x.com