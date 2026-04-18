Dall’ironia alla slopaganda | la nuova guerra mediatica globale anti-Trump

Negli ultimi tempi si assiste a una crescente campagna mediatica globale contro l’ex presidente. Questa nuova ondata, che alcuni definiscono come una forma di propaganda, coinvolge vari settori e ha ripercussioni su economia, politica e diritto internazionale. La comunicazione si manifesta attraverso meme e contenuti virali, alimentando un clima di tensione che interessa anche le relazioni internazionali e le aspettative delle nuove generazioni.

Questa guerra chiamata come la caption di un meme – Epic Fury, nientemeno – sta facendo saltare in aria tutto: interi quartieri di città, la fiducia dei mercati, l’ economia globale, alleanze che sembravano indistruttibili, le speranze dei giovani, il diritto internazionale. Ma c’è una vittima collaterale di ben poca importanza, la cui scomparsa può essere pianta, o anche solo notata, solo da pochi anziani nostalgici: l’idea che la satira fosse l’arma dei buoni, la spada laser, nonviolenta ma micidiale, della ragione, il pungente gas della resistenza umana, che fa aprire gli occhi, anziché accecarli. Difficile non accorgersi che i video e i...🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Dall’ironia alla slopaganda: la nuova guerra mediatica globale anti-Trump Notizie correlate Cappellini "Maga" con scritto "No alla guerra", la protesta anti-Trump in Senato dei 5 Stelle – Il video«Meloni ha telefonato a Sal Da Vinci», la premier su “Per sempre sì” prima del referendum: «È un bel regalo». Trump lancia la caccia globale agli Antifa: Italia al summit anti-terroreL’amministrazione di Donald Trump sta pianificando un incontro internazionale tra giugno e luglio per coordinare la lotta ai movimenti Antifa,...