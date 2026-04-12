Scandalo nel PD di Monza | bufera per le frasi contro Israele

Lo scorso 1 aprile, il segretario del Circolo 2 del Partito Democratico di Monza ha pubblicato alcune dichiarazioni che hanno suscitato molte reazioni. Le sue parole contro Israele hanno generato un acceso confronto tra i rappresentanti del partito a livello locale e nazionale, portando a una forte discussione pubblica. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha coinvolto diverse figure politiche.

Le dichiarazioni pubblicate lo scorso 1 aprile dal segretario del Circolo 2 del Partito Democratico di Monza, Michele Gamba, hanno innescato una violenta polemica politica che coinvolge i vertici locali e nazionali. L'esponente dem, durante un confronto su X relativo alla gestione geopolitica dell'Iran, ha definito Israele uno Stato terrorista e privo di legittimità, aggiungendo che dovrebbe essere annientata. L'origine dello scontro tra le fazioni politiche Il dibattito digitale che ha portato .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scandalo nel PD di Monza: bufera per le frasi contro Israele Bufera sul Palazzo rosa. Pd: “Le frasi di Barachini non corrispondono ai fatti”Ponsacco (Pisa), 19 gennaio 2026 – Il Partito Democratico di Ponsacco, che è stato alla guida del Comune con la coalizione di centrosinistra fino al... Leggi anche: "Israele va annientato". Bufera sul coordinatore Pd