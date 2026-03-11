Tajani attacca Gratteri per la minaccia a Il Foglio su facciamo i conti dopo il referendum | Mi fa paura

Antonio Tajani ha criticato pubblicamente il procuratore Nicola Gratteri per aver minacciato il giornale Il Foglio con l’espressione “facciamo i conti dopo il referendum”. Tajani ha dichiarato di trovare questa presa di posizione preoccupante, sottolineando il suo disappunto nei confronti di quanto espresso da Gratteri. La polemica riguarda le dichiarazioni rilasciate dal magistrato in relazione alle prossime consultazioni referendarie.

Nuove polemiche nella campagna per il referendum sulla riforma della giustizia con al centro la figura del procuratore di Napoli Nicola Gratteri, “colpevole” di aver annunciato possibili querele al Foglio. Una “minaccia” che ha sollevato numerosi attacchi e prese di posizione contro il magistrato, in particolare da politici di centrodestra. Come il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha parlato di un fatto “gravissimo” e di dichiarazioni che gli fanno “paura”. Tajani attacca Gratteri per la "minaccia" a Il Foglio Tajani battibecca con i giornalisti Gratteri e il "facciamo i conti" Tajani attacca Gratteri per la “minaccia” a Il Foglio “Voglio esprimere solidarietà al quotidiano Il Foglio, per le gravi minacce subite dal procuratore Gratteri. 🔗 Leggi su Virgilio.it

