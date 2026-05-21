Nelle scuole di Rieti è stato deciso un taglio di otto posti ATA, generando preoccupazioni tra il personale scolastico. La riduzione riguarda principalmente le figure di assistenza e supporto amministrativo, con possibili ripercussioni sulla gestione quotidiana degli istituti. La Cisl ha espresso timori riguardo all’impatto sui servizi rivolti agli studenti con disabilità, mentre si attendono chiarimenti sui rischi specifici per le scuole più isolate della provincia, dove la presenza di personale di supporto è già ridotta.

? Domande chiave Come influirà il taglio sulla gestione degli studenti con disabilità?. Quali rischi concreti corrono i plessi scolastici più isolati della provincia?. Perché la riduzione del personale ATA minaccia la sicurezza degli edifici?. Chi dovrà farsi carico del carico di lavoro extra nelle segreterie?.? In Breve Il provvedimento ministeriale 222 prevede per il Lazio 187 collaboratori scolastici in meno.. La coordinatrice provinciale Cristina Lang segnala rischi per l'assistenza agli alunni disabili.. Il taglio colpirà la gestione dei plessi scolastici per l'anno 2026-2027.. Il dirigente Peroni ha illustrato i nuovi dati durante la riunione all'Usp. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuole Rieti: Cisl teme per i servizi dopo il taglio di 8 posti ATA

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