Organici ATA 2026 2027 in totale 194.303 posti | taglio sui collaboratori scolastici saranno 2.174 in meno alle superiori Le tabelle BOZZA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha consegnato ai sindacati la bozza delle tabelle relative agli organici ATA per l’anno scolastico 20262027. In totale, sono previsti 194.303 posti, con una riduzione di 2.174 unità destinate ai collaboratori scolastici nelle scuole superiori rispetto al precedente anno. La circolare fornisce le linee guida sui criteri e parametri adottati per la definizione di questi organici. La discussione tra le parti coinvolte è avvenuta nella riunione odierna.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha presentato ai Sindacati, durante la riunione odierna, la circolare con le disposizioni sui criteri e i parametri per la determinazione degli organici ATA 202627. Presentate anche le tabelle con i numeri. L'articolo Organici ATA 20262027, in totale 194.303 posti: taglio sui collaboratori scolastici, saranno 2.174 in meno alle superiori. Le tabelle BOZZA. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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