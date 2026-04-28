Offerta formativa Veneto 2026 2027 | stanziati 350.000 euro per scuole statali e paritarie invio progetti entro il 29 maggio
La Regione Veneto ha approvato uno stanziamento di 350.000 euro destinato alle scuole statali e paritarie della regione per l’anno scolastico 20262027. Le istituzioni interessate devono inviare i progetti entro il 29 maggio. Il fondo mira a sostenere iniziative di sviluppo e miglioramento dell’offerta formativa, con un intervento finanziario rivolto alle scuole del territorio.
La Giunta Regionale del Veneto ha stanziato un fondo di 350.000 euro per supportare gli istituti del territorio. Le risorse servono a finanziare l'ampliamento dell'offerta didattica del prossimo anno scolastico. L'articolo Offerta formativa Veneto 20262027: stanziati 350.000 euro per scuole statali e paritarie, invio progetti entro il 29 maggio.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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