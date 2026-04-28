Offerta formativa Veneto 2026 2027 | stanziati 350.000 euro per scuole statali e paritarie invio progetti entro il 29 maggio

La Regione Veneto ha approvato uno stanziamento di 350.000 euro destinato alle scuole statali e paritarie della regione per l’anno scolastico 20262027. Le istituzioni interessate devono inviare i progetti entro il 29 maggio. Il fondo mira a sostenere iniziative di sviluppo e miglioramento dell’offerta formativa, con un intervento finanziario rivolto alle scuole del territorio.