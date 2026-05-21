Scuole chiuse a Pozzuoli

A Pozzuoli, le scuole sono state chiuse a causa di una forte scossa di terremoto avvertita nel pomeriggio. Il sindaco ha comunicato l’evento poco dopo che la terra ha tremato, senza specificare eventuali danni o feriti. La decisione riguarda le strutture scolastiche della zona, mentre le autorità stanno monitorando la situazione e valutando eventuali misure di sicurezza. Nessuna altra informazione è stata fornita al momento.

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COMUNICATO DEL SINDACO MANZONI: “Pochi minuti fa una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Pozzuoli. Dalle ore 5:50 è in corso uno sciame sismico, attualmente monitorato insieme alla Protezione Civile e all’Osservatorio Vesuviano. Vi terrò aggiornati nelle prossime ore e per ogni eventuale segnalazione vi chiedo di contattare la protezione civile e la polizia municipale”. Seguici sulle nostre pagine social per restare sempre aggiornato sui nostri contenuti. Il Blog di Giò è il blog personale di Giovanna Di Francia; per lei, la comunicazione è una missione ma anche una passione. Ha imparato a scrivere tenendo un diario già all’età di 5 anni, e da allora non ha mai smesso di raccontarsi. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Napoli, via Leopardi senza acqua: chiuse alcune scuole Sullo stesso argomento Leggi anche: Terremoto a Napoli alle 5.50, magnitudo 4.4: scuole chiuse a Pozzuoli Scossa terremoto, scuole chiuse per verificheTempo di lettura: < 1 minutoA seguito della scossa di terremoto registrata questa mattina alle ore 7:28, di magnitudo ML 2. Terremoto a Napoli alle 5.50, magnitudo 4.4: scuole chiuse a PozzuoliForte scossa di terremoto a Napoli alle 5.50 del 21 maggio 2026 avvertita in città e in diversi comuni della provincia. Moltissime le persone svegliate sin dalle prime ore del mattino ... ilmattino.it Giro d’Italia a Napoli 2026, scuole chiuse il 14 maggio in alcuni comuni della provinciaScuole chiuse in diversi comuni della provincia di Napoli giovedì 14 maggio per il passaggio del Giro d'Italia ... fanpage.it