Scossa terremoto scuole chiuse per verifiche

Questa mattina alle 7:28 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo ML 2. In seguito all'evento, tutte le scuole della zona sono state chiuse per consentire le verifiche strutturali. Non sono stati segnalati danni o feriti. La situazione è sotto controllo e le verifiche proseguono per assicurare la sicurezza degli edifici scolastici.

A seguito della scossa di terremoto registrata questa mattina alle ore 7:28, di magnitudo ML 2.8 con epicentro nell'area di Forino (Avellino), l'Amministrazione comunale ha deciso di attivare controlli precauzionali su tutti gli edifici scolastici del territorio. Per consentire le verifiche, domani, lunedì 9 marzo, tutte le scuole resteranno chiuse: un provvedimento adottato "a tutela della sicurezza di studenti, personale scolastico e famiglie", nonostante dai primi riscontri non risultino danni a persone o strutture. Il Comune ha annunciato che seguiranno ulteriori aggiornamenti al termine dei controlli e che verrà emanata apposita ordinanza sindacale.