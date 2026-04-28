La Scuola Superiore Meridionale protagonista sul web con Geopop e in tour nelle piazze del Sud

La Scuola Superiore Meridionale sta attirando l'attenzione online attraverso la piattaforma Geopop e sta portando le sue iniziative in diverse piazze del Sud. Le attività coinvolgono studenti, docenti e pubblico generale, con eventi e contenuti che uniscono approfondimento accademico e divulgazione. Questa presenza si traduce in un coinvolgimento diretto delle comunità locali, ampliando la diffusione delle tematiche trattate dall’istituto.