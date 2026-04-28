La Scuola Superiore Meridionale protagonista sul web con Geopop e in tour nelle piazze del Sud
La Scuola Superiore Meridionale sta attirando l'attenzione online attraverso la piattaforma Geopop e sta portando le sue iniziative in diverse piazze del Sud. Le attività coinvolgono studenti, docenti e pubblico generale, con eventi e contenuti che uniscono approfondimento accademico e divulgazione. Questa presenza si traduce in un coinvolgimento diretto delle comunità locali, ampliando la diffusione delle tematiche trattate dall’istituto.
Quando l’eccellenza accademica incontra la divulgazione virale, la conoscenza diventa un’esperienza collettiva. La Scuola Superiore Meridionale (SSM) annuncia la collaborazione con Geopop, il progetto editoriale di divulgazione scientifica guidato da Andrea Moccia, per raccontare l’alta.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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