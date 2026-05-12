La Scuola Superiore Meridionale protagonista al Salone di Torino con il workshop Salviamo le città
Venerdì 15 maggio 2026 alle 10, la Scuola Superiore Meridionale partecipa al Salone di Torino, presso il padiglione 3 stand S22, con un workshop intitolato “Salviamo le città”. L’evento si svolge nello stesso giorno e orario, coinvolgendo studenti e professionisti interessati a discutere di tematiche legate alla tutela urbana. La partecipazione si inserisce nel programma del salone, dedicato a temi legati all’ambiente e all’urbanistica.
Venerdì 15 maggio 2026, alle ore 10, la Scuola Superiore Meridionale è protagonista al Salone di Torino (pad 3 stand S22) con il workshop “Salviamo le città”. In linea con il tema conduttore di questa edizione, “Il mondo salvato dai ragazzini”, la SSM si rivolge direttamente ai giovani delle.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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