Scuola segnala abusi su minore | arrestati madre e patrigno ad Acireale

In una scuola di Acireale, gli insegnanti hanno segnalato comportamenti sospetti di una studentessa, portando le autorità a intervenire. Le indagini hanno portato all’arresto di una donna e del suo compagno, sospettati di aver commesso abusi su una minore. La notifica ufficiale delle autorità ha confermato le accuse nei loro confronti. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le verifiche per raccogliere ulteriori elementi sul caso. La scuola ha collaborato con le forze dell’ordine durante le indagini.

Un’aula che ascolta, uno sguardo che non si volta: da qui è partita una storia dura, ma necessaria da raccontare. In una città di provincia, tra compiti e campanelle, qualcuno ha visto ciò che spesso si finge di non vedere. E ha scelto di parlare. A volte è la scuola il primo luogo che si accorge delle crepe. Non perché abbia strumenti miracolosi, ma perché lì i bambini passano tempo, relazioni, routine. Un cambiamento repentino. Un silenzio nuovo. Un gesto che tradisce paura. Sono segnali sottili, ma quando un team educativo li coglie e li mette insieme, la differenza tra indifferenza e cura si fa evidente. È accaduto ad Acireale, in provincia di Catania. 🔗 Leggi su Temporeale.info

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