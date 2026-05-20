Acireale arrestati madre e compagno | abusi su una 14enne

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Acireale, una madre e il suo compagno sono stati arrestati con l’accusa di aver commesso abusi su una ragazza di 14 anni. Gli insegnanti hanno notato alcuni segnali di disagio che li hanno portati a segnalare il caso alle autorità. Le intercettazioni telefoniche e ambientali hanno ricostruito la dinamica degli abusi, evidenziando comportamenti e conversazioni tra gli adulti coinvolti. La ragazza è stata ascoltata dai carabinieri e ha fornito testimonianze sui fatti accaduti.

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? Domande chiave Come hanno fatto gli insegnanti a intuire la sofferenza della ragazza?. Cosa hanno rivelato le intercettazioni tecniche sulla dinamica degli abusi?. Perché la Procura ha disposto l'allontanamento immediato della minore?. Dove è stata trasferita la quattordicenne per garantirle la sicurezza?.? In Breve Insegnanti della scuola hanno segnalato i maltrattamenti al Commissariato di Acireale.. La Procura ha disposto l'ascolto protetto della quattordicenne dopo la segnalazione.. Intercettazioni tecniche hanno confermato le accuse contro la donna di 30 anni e il compagno.. La minore è stata trasferita in una struttura protetta per garantire la sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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